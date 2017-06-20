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ФАС готовится возбудить дело против операторов мобильной связи за отказ от безлимита

ФАС готовится возбудить дело против операторов мобильной связи за отказ от безлимита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить дело в отношении операторов мобильной связи за отказ от безлимитных тарифов. Об этом сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.

«В условиях, когда у нас очень много обмена данных переходит именно на мобильную связь, когда потребление трафика растет по экспоненте, такое поведение (операторов) выглядит неожиданно. С одной стороны, мы говорим, что давайте будем развивать цифровую экономику, построенную на интернете вещей, то есть построенную на мобильном интернете в том числе. С другой стороны, мы ограничиваем, убираем безлимитные тарифные пакетные планы», – сказала она в комментарии, размещенном на странице ФАС в .

Представитель антимонопольного ведомства отметила, что объяснение операторов, что якобы отказ от безлимитных тарифов связан с массовым переходом на мессенджеры и отказом от традиционных звонков и СМС-сообщений, – «не выдерживает никакой критики».

Операторам уже направлены необходимые запросы. Решение о возбуждении дела будет принято в ближайшее время.

При этом Заева отметила, что если операторам удастся предоставить экономические обоснования своих действий, то вопрос будет пересмотрен. «Если операторы представят доказательства, что у них реальная угроза перегрузки сетей, мы можем рассмотреть этот вопрос. Антимонопольное законодательство запрещает действия, которые не являются технологически и экономически обоснованными», – подчеркнула она.

Напомним, крупные операторы с начала года прекратили действие тарифов с безлимитным интернет-трафиком. В «Билайне» это объяснили, что такие тарифы перестали окупать себя и превратились в «маркетинговый инструмент для привлечения внимания» к предложениям операторов. В «Мегафоне» заявили о «низкой востребованности» услуги. С 27 марта новые подключения к тарифам с безлимитным интернет-трафиком ограничили и в МТС.

При этом за последний год трафик мобильного интернета в России резко вырос до 3,8 млрд Гб.

Москва, Мария Вяткина

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