ФАС готовится возбудить дело против операторов мобильной связи за отказ от безлимита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить дело в отношении операторов мобильной связи за отказ от безлимитных тарифов. Об этом сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.

«В условиях, когда у нас очень много обмена данных переходит именно на мобильную связь, когда потребление трафика растет по экспоненте, такое поведение (операторов) выглядит неожиданно. С одной стороны, мы говорим, что давайте будем развивать цифровую экономику, построенную на интернете вещей, то есть построенную на мобильном интернете в том числе. С другой стороны, мы ограничиваем, убираем безлимитные тарифные пакетные планы», – сказала она в комментарии, размещенном на странице ФАС в «ВКонтакте».

Представитель антимонопольного ведомства отметила, что объяснение операторов, что якобы отказ от безлимитных тарифов связан с массовым переходом на мессенджеры и отказом от традиционных звонков и СМС-сообщений, – «не выдерживает никакой критики».

Операторам уже направлены необходимые запросы. Решение о возбуждении дела будет принято в ближайшее время.

При этом Заева отметила, что если операторам удастся предоставить экономические обоснования своих действий, то вопрос будет пересмотрен. «Если операторы представят доказательства, что у них реальная угроза перегрузки сетей, мы можем рассмотреть этот вопрос. Антимонопольное законодательство запрещает действия, которые не являются технологически и экономически обоснованными», – подчеркнула она.

Напомним, крупные операторы с начала года прекратили действие тарифов с безлимитным интернет-трафиком. В «Билайне» это объяснили, что такие тарифы перестали окупать себя и превратились в «маркетинговый инструмент для привлечения внимания» к предложениям операторов. В «Мегафоне» заявили о «низкой востребованности» услуги. С 27 марта новые подключения к тарифам с безлимитным интернет-трафиком ограничили и в МТС.

При этом за последний год трафик мобильного интернета в России резко вырос до 3,8 млрд Гб.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.06.17

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