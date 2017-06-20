Экологи объединились против реновации Москвы: просят Совет Федерации отклонить закон

Ведущие экологические организации обратились в Совет Федерации с требованием отклонить законопроект о реновации ветхого жилья в Москве, который предполагает снос жилых домов и массовое переселение москвичей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», защитники природы заявляют, что этот проект неизбежно приведёт к ухудшению здоровья миллионов жителей столицы и создаст угрозу национальной безопасности страны.

Авторы обращения подчеркивают, что реновация не учитывает необходимость сохранения озеленённых территорий и их расширения и предполагает сверхплотную жилищную застройку.

При этом под уничтожение попадают «древесные насаждения» 40-60-летнего возраста – самые экологически эффективные. По мнению экологов, замена таких деревьев саженцами не может быть равноценной, поскольку растения смогут достичь экологической эффективности зрелых насаждений лишь через несколько десятилетий.

«Мы наблюдаем, как систематически нарушается московский закон о защите зелёных насаждений, как сокращаются площади зелёных зон, нарушается режим особо охраняемых природных территорий, а границы объектов природного комплекса с лёгкостью меняются для освобождения территорий под застройку», – подчеркнул директор по программам Гринпис России Иван Блоков.

Кроме этого авторы обращения отмечают, что законопроект не регламентирует порядок утилизации «гигантского количества» строительного мусора, который возникнет из-за массового сноса старых зданий. С их точки зрения, мусор будет «хаотично складироваться в разных уголках Подмосковья» и может попасть на водосборные территории реки, лишая тем самым жителей Москвы нормальных условий жизни или мест отдыха.

Под обращением подписались исполнительный директор Гринпис России Сергей Цыплёнков, исполнительный директор WWF России Петр Горбуненко, глава некоммерческого партнёрства «Птицы и люди» Юлия Горелова, руководитель Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина, представитель Коалиции инициативных групп Любовь Зайцева и другие.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Собянину в ближайшие несколько лет снести все «хрущевки», оставшиеся в Москве, а это, по предварительным данным, около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек. Мэр Москвы тогда отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

Несмотря на противоречивую реакцию общественности и многочисленные митинги против данной инициативы, Государственная дума РФ 14 июня приняла законопроект в третьем окончательном чтении.

Жители 4087 домов высказались за снос пятиэтажек, 452 дома – против. Результаты опубликованы столичной мэрией.

Предполагается, что Совет Федерации рассмотрит закон о реновации 28 июня.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.06.17

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