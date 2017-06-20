МЧС объявило в Подмосковье штормовое предупреждение

В Подмосковье вновь объявлено штормовое предупреждение: сегодня вечером с 21:00 на территории региона ожидается дождь, местами сильный, и гроза с порывистым ветром до 15-20 метров в секунду. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Спасатели обратили внимание, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, что может привести к заторами на дорогах, повреждению автотранспорта и травмированию людей.

При грозе возможны повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных громоотводом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.17

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