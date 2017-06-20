Мосгорсуд не вернул Маре Багдасарян водительские права

Московский городской суд оставил в силе решение о бессрочном лишении водительских прав скандальной стритрейсершы Мары Багдасарян. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».

Напомним, Мара Багдасарян – дочь известного предпринимателя Эльмара Багдасаряна, владельца мясоперерабатывающей компании. За участие в скандальных гонках на Gelandewagen в мае прошлого года и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

За неоплату штрафов и нарушение правил дорожного движения ей также были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей, которые она уже погасила.

10 января по решению суда девушка начала работать подсобным рабочим в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест на 15 суток за невыполнение обязательных работ.

8 февраля она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского отдела судебных приставов и работнику «Жилищника» поддельный листок о нетрудоспособности, который оказался поддельным.

10 марта стритрейсерша была приговорена к году исправительных работ за «использование заведомо подложного документа».

21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно запретил «злостной нарушительнице правил дорожного движения» Багдасарян управлять автомобилем, так как у девушки, как выяснилось, была диагностирована эпилепсия.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.06.17

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