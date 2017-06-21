В Москве сегодня шквалистый ветер и дожди

В Москве продлено штормовое предупреждение: в течение дня до 19:00 ожидается шквалистый ветер до 15 метров в секунду и дожди, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице сегодня облачно с прояснениями, дождь, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. При этом температура воздуха не превысит 19 градусов.

Как уточняет центр «Фобос», зона дождей надвигается на большую часть европейской территории России. Однако по пути к Москве воздушные массы из акватории Баренцева моря успеют немного прогреться, поэтому понижение температуры будет не столько значительным.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу дожди ослабеют, возможно небольшое потепление.

Москва, Мария Вяткина

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