Среда, 21 июня 2017, 13:33 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Москве сегодня шквалистый ветер и дожди

В Москве сегодня шквалистый ветер и дожди

В Москве продлено штормовое предупреждение: в течение дня до 19:00 ожидается шквалистый ветер до 15 метров в секунду и дожди, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице сегодня облачно с прояснениями, дождь, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. При этом температура воздуха не превысит 19 градусов.

Как уточняет центр «Фобос», зона дождей надвигается на большую часть европейской территории России. Однако по пути к Москве воздушные массы из акватории Баренцева моря успеют немного прогреться, поэтому понижение температуры будет не столько значительным.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу дожди ослабеют, возможно небольшое потепление.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.06.17

Российские ученые нашли источник эффективного биотоплива. / Лавров обвинил США в русофобской одержимости: «Новые санкции приняты на ровном месте». / В России хотят ввести лицензирование детских лагерей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Москва, все новости

Медведев о московском лете: Это бразильская зима

Екатеринбург /

Сбой работы «Госуслуг» оказался масштабным: нельзя оплатить штрафы, получить права и поставить машину на учет

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Умер основатель подразделения спецназа «Вымпел»

Транспорт /

Subaru отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей

Кубок Конфедераций-2017: букмекеры не верят в победу России над Португалией
Все новости

Новости партнеров