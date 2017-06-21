Число жертв майского урагана в Москве увеличилось до 13 человек

В Москве скончался ещё один пострадавший после урагана, который обрушился на столичный регион 29 мая. Таким образом число жертв стихии в Москве увеличилось до 13 человек.

Погибший 56-летний мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, врачи безуспешно боролись за его жизнь, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах города.

В настоящий момент в городских больницах находятся ещё пятеро пострадавших во время урагана, среди них двое мужчин, две женщины и трехлетний ребенок. По словам врачей, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 29 мая в Москве в результате урагана погибли пострадали 168 горожан. В Подмосковье погибли шесть человек, еще более 30 были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Москва, Мария Вяткина

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