Кубок Конфедераций-2017: букмекеры не верят в победу России над Португалией

Действующие чемпионы Европы по футболу португальцы являются фаворитом предстоящего сегодня матча против сборной России на Кубке Конфедераций. Об этом свидетельствуют ставки ведущей британской букмекерской конторы William Hill.

Ставки на победу Португалии принимаются с коэффициентом 1,95, на ничейный результат – 3,40, а коэффициент на победу России достигает 4,00.

Встреча команд пройдет в Москве на стадионе «Спартак» в 18:00 по мск.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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