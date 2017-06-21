Среда, 21 июня 2017, 13:33 мск

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Кубок Конфедераций-2017: букмекеры не верят в победу России над Португалией

Кубок Конфедераций-2017: букмекеры не верят в победу России над Португалией
Фото ru.fifa.com

Действующие чемпионы Европы по футболу португальцы являются фаворитом предстоящего сегодня матча против сборной России на Кубке Конфедераций. Об этом свидетельствуют ставки ведущей британской букмекерской конторы William Hill.

Ставки на победу Португалии принимаются с коэффициентом 1,95, на ничейный результат – 3,40, а коэффициент на победу России достигает 4,00.

Встреча команд пройдет в Москве на стадионе «Спартак» в 18:00 по мск.

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