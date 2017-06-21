Умер основатель подразделения спецназа «Вымпел»

На 92-ом году жизни скончался легендарный советский разведчик генерал-майор КГБ СССР в отставке, основатель подразделения спецназа «Вымпел» Юрий Дроздов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Дроздов родился в семье военнослужащего. Его отец – офицер царской армии, во время революцию встал на сторону большевиков.

Дроздов прошел Великую Отечественную войну и участвовал в штурме Берлина весной 1945-го. Закончил войну в звании лейтенанта.

В 1956 году был переведен в КГБ. С августа 1964 по 1968 год он являлся резидентом внешней разведки КГБ СССР в Китае.

В период с 1975 по 1979 годы под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при ООН Дроздов был назначен резидентом внешней разведки в США в Нью-Йорке.

В ноябре 1979-1991 годах занимал должность заместителя начальника ПГУ КГБ СССР и возглавлял управление нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР (Управление «С»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.06.17

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