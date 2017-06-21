Медведев о московском лете: Это бразильская зима

Нынешнее лето в Москве похоже на бразильскую зиму. Об этом сказал глава российского правительства в ходе встречи с президентом Бразилии Мишелом Темера, который находится в российской столице с официальным визитом.

«Господин президент, приветствую вас. Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето», – сказал Медведев, слова которого цитирует РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», средняя температура 18 дней июня в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет совсем не летние 13,5 градуса, что на 2,6 градуса ниже нормы. По подсчетам Гидрометцентра России, только за этот период выпало 56 мм осадков – 73 % от июньской нормы. В первые дни месяца выпал снег.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.06.17

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