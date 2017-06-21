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«Подарок» за покупку: ФАС уличила IKEA в недостоверной рекламе

«Подарок» за покупку: ФАС уличила IKEA в недостоверной рекламе

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн», которое управляет торговыми центрами в России, о нарушении рекламного законодательства.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в антимонопольный орган поступило заявление физического лица относительно распространения в ТРЦ «МЕГА Теплый Стан» рекламы акции «Напиток в подарок». В листовке говорилось о том, что при суммарной покупке в ТРЦ на сумму 1000 рублей можно получить напиток в подарок.

Согласно сведениям, представленным ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн» в антимонопольный орган, для получения в подарок напитка в соответствии с правилами акции необходимо было выполнить дополнительные условия, а именно представить специальный купон, а не рекламную листовку.

Между тем, как выяснило московское УФАС России, спорная реклама этих сведений не содержала, а изображение напитка в рекламе не соответствовало реальному подарку.

«Ведомство усматривает в действиях компании признаки нарушения законодательства в части распространения рекламы, в которой отсутствует существенная информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования (часть 7 статьи 5 Закона о рекламе)», – уточнили в УФАС.

Москва, Светлана Антонова

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