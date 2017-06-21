«Добро пожаловать»: в Москве в разы возросло число мигрантов с ВИЧ и туберкулезом

За последние пять лет в Москве в 15 раз увеличилось количество ВИЧ-инфицированных мигрантов, пребывающих за трудовыми патентами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

По его словам, также в шесть раз возросло число выявленного туберкулеза и в 40 раз – сифилиса, передает РИАМО.

Чиновник также отметил, что выявить заболевания удалось благодаря централизации деятельности медицинских лабораторий на базе Многофункционального миграционного центра.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.06.17

Россиянам запретили не платить коммуналку за отсутствие данных в ГИС ЖКХ. Правительство смягчает санкции для коммунальщиков. / Данные об имуществе российских чиновников станут секретными. Госдума окончательно утвердила новые полномочия ФСО. / «Подарок» за покупку: ФАС уличила IKEA в недостоверной рекламе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»