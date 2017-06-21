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«Добро пожаловать»: в Москве в разы возросло число мигрантов с ВИЧ и туберкулезом

«Добро пожаловать»: в Москве в разы возросло число мигрантов с ВИЧ и туберкулезом

За последние пять лет в Москве в 15 раз увеличилось количество ВИЧ-инфицированных мигрантов, пребывающих за трудовыми патентами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

По его словам, также в шесть раз возросло число выявленного туберкулеза и в 40 раз – сифилиса, передает РИАМО.

Чиновник также отметил, что выявить заболевания удалось благодаря централизации деятельности медицинских лабораторий на базе Многофункционального миграционного центра.

Москва, Ольга Ветрова

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