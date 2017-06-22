ФАС подсчитала ущерб от замены гранитной плитки в Москве: цена вопроса – более 4 млрд рублей

Московские управление Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявило нарушения при организации закупок по программе благоустройство столицы «Моя улица». Как сообщил глава ведомства Игорь Артемьев, ущерб от нецелесообразной замены гранитной плитки на тротуарах составил более 4 млрд рублей.

Проверка была организована после обращения главы столичного отделения КПРФ Валерия Рашкина, который потребовал установить виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве», пишет «Коммерсантъ».

Комиссия ФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы, проведенные по конкурсу в 2015 году, и закупки по укладке гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в 2017 году. В результате – выяснилось, что оценка стоимости работ проводилась по «субъективным критериям», а квалификация привлекаемых кадров вызывает сомнение. Также отсутствуют сведения по показателям «качество работ», «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», что «оставляет оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика», говорится в документе, который цитирует газета.

Вместе с тем оказалось, что при организации закупок бордюров из гранита в 2017 году контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков. При этом все пять аукционов выиграла одна и та же компания – ООО «Радор-М».

Тем не менее УФАС решило не выдавать «обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», так как контракты уже заключены.

«Срок действия контрактов истек. Это означает, что отменить их уже нельзя, признать недействительными по суду тоже нельзя. Остается только возможность для заказчика взыскивать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Это можно сделать только по инициативе заказчика и по результатам судебного разбирательства. В этой возможности я сомневаюсь, так как контракты приняты без замечаний к качеству работ», – пояснила гендиректор юридической компании «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина.

Так или иначе, согласно выводам ФАС, при «благоустройстве» был нарушен порядок проведения конкурсных процедур на 4 млрд 98 млн рублей. При этом отмечается, что ведомство ещё не делало выводов о качестве плитки.

Москва, Мария Вяткина

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