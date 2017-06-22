Москву снова штормит

В Москве объявлено очередное штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сегодня до 21:00 ожидается дождь с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что в результате непогоды возможно повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций.

В МЧС советуют гражданам по возможности обходить рекламные щиты и шаткие строения и парковать автомобиль в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни столичный регион останется под влиянием западных циклонов, проходящих по северу Европейской России. Температура на фоне небольших колебаний, будет стремиться к климатической норме, но ожидаются кратковременные дожди. В выходные температура воздуха прогреется до 20-22 градусов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.06.17

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