Кошачий «зомби-вирус» атакует Россию

В России кошки все чаще нападают на людей и собак. Во многих случаях казалось бы необоснованная агрессия «белых и пушистых» не может быть спровоцирована бешенством, так как животные ранее были привиты от этого заболевания. Разгадка такого агрессивного поведения кошек может крыться в «зомби-вирусе», который уже поразил почти половину планеты, в том числе людей.

В российском сегменте социальных сетей появляется все больше сообщений о странных инцидентах с агрессивными кошками, которые не боятся собак и нападают не только на них, но и людей.

«Караул!!! На меня напали кошки! Точнее кошка и кот. Среди бела дня в собственном дворе, когда мы с собакой шли домой с прогулки. Они мне чуть пса не разодрали... да что там пса – меня саму!», – пишет одна из пользовательниц «Фейсбука».

Другая взволнованная пострадавшая описывает в «Инстаграме» случай, который произошел 14 июня.

«На Брашку (собаку) только что на улице напала кошка. Мы просто шли мимо, а она напрыгнула, сначала вцепилась в бок, а потом вот морду расцарапала. Мы с ним офигели – это слабо сказано. Что за жизнь то пошла, кошки собак обижают», – возмущается женщина.

Вопиющий случай произошел в начале июня в Ярославле, где кошка напала на годовалую девочку. «Мимо нас по дорожке прошла бежево-рыжая кошка и юркнула под машину. А через несколько секунд выскочила оттуда и кинулась на ребенка, вцепилась когтями в голову», – цитирует «Комсомольская правда» слова матери пострадавшего ребенка. Женщина отметила, что врач не советовал сразу ставить уколы от бешенства, так как кошка могла быть не заразной.

15 июня во Владивостоке домашняя кошка напала на младенца. Малышу, которому было только 7 дней, диагностировали множественные укушенные раны и глубокие царапины, передает портал «Новости. Владивосток».

В этот же день пользовательница «Фейсбук» у себя на странице опубликовала сообщение, в котором рассказала, что домашняя привитая кошка, которую она взяла на передержку, напала на нее.

«Я защищалась куском ватмана и подвывала от ужаса. Напала – значит орала, кидалась, подпрыгивала и летала как фурия. Разодрала мне ногу. Я закрылась в комнате, залезла на youtube и стуча зубами смотрела ролики про котов-маньяков. Поняла, что ниче так отделалась – глаза-то остались на месте», – пишет она.

Такая агрессия и «бесстрашие», которое все чаще демонстрируют кошки, может быть последствие поражения «зомби-вирусом». Согласно выводам ученых, опубликованных в журнале Nature Microbiology, токсоплазма (Toxoplasma gondii) – внутриклеточный паразит, обычно обитающий в кишечнике домашних кошек, способен менять поведение носителя, вызывая необратимые изменения в работе мозга. Этот вирус вызывает у животных приступы ярости и бесстрашия. При этом он способен «окультуриваться» и заражать человека.

Согласно данным американских ученых, в США свыше 60 млн жителей этой страны заражены токсоплазмой. Участившиеся случаи выявления заболевания за последние несколько лет заставили ученых заняться серьезным изучением этого «зомби-вируса». Теперь эта зараза, похоже, распространилась и в России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.06.17

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