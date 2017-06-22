Денег нет: «Москоммерцбанк» выселяет 95-летнюю ветерана Великой Отечественной войны

В Москве 95-летний ветеран Великой Отечественной войны с семьей рискует уже в ближайшее время оказаться на улице. «Москоммерцбанк» по решению суда выселяет пожилую женщину и пятерых домочадцев из единственного жилья.

В семье – двое работающих супругов, двое их приемных детей и 95-летняя пенсионерка-ветеран ВОВ, инвалид 1 группы. Все вместе переехали в столицу из Кузбасса «для сохранения тайны усыновления». Причина их бед стала валютная ипотека, которую они взяли в 2007 году в «Москоммерцбанке» на покупку квартиры.

«В рублях банки тогда отказывались выдавать им заем. До того, как курс рубля резко упал, семья выплатила более 80% от суммы долга. Тем не менее, по сегодняшнему курсу, остаток долга составляет 9 046 684 рубля», – сообщила пресс-служба «Справедливой России».

Сумма, которую требует банк, почти в три раза больше, чем была в 2007 году. Стоимость самой квартиры уже значительно меньше остатка долга. В итоге семье пришлось инициировать процедуру банкротства. Однако в этом случае их единственное жилье перейдет к банку.

«Мы сняли заботу с государства о содержании этих детей в детских домах, интернатах, больницах, освободили государство от обязанности предоставить жильё детям-сиротам. А сейчас государство выбрасывает нас, наших детей и мою маму-ветерана на улицу? В нашем государстве введен мораторий на смертную казнь за самые страшные преступления, и в то же время, разрешено насильственное выселение, что фактически равносильно групповому убийству», – говорится в обращении выселяемой Ирины С.

В «СР» получили уже более 800 обращений от валютных заемщиков, оказавшихся в критической ситуации.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.06.17

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