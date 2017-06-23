«Строим» детские сады: дошло до суда уголовное дело о крупном вымогательстве

В Подмосковье предъявлено обвинение бывшим должностным лицам администрации Ногинского района и их знакомой за вымогательство взятки почти в 4 млн рублей при строительстве детского сада. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в сентябре 2015 года чиновники – первый заместитель и заместитель главы администрации района – вступили в преступный сговор. Они вымогали у коммерческой организации, выполняющей работы по строительству детского сада в Ногинске взятку в размере 5% от цены муниципального контракта, которая составляла более 12 млн рублей.

С 30 сентября 2015 года по 18 апреля 2016 года чиновники лично и через посредника получили от предпринимателей взятку в размере 3 843 130 рублей за «способствование» подписанию актов выполненных работ и принятие здания в эксплуатацию.

18 апреля 2016 года после получения очередной части взятки посредник был задержан. Позже были задержаны и сами чиновники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.06.17

Раскрыто убийство двух женщин, фрагменты тел которых были найдены в Москве-реке. / «Это все незаконно!»: власти не смогут заставить россиян копить на пенсию. Минфин признал невозможность автоподписки на ИПК. / В России появились летающие электромобили. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»