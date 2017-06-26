Как заставить всех себя ненавидеть: из-за собянинской программы «Моя улица» на Садовом кольце закрываются рестораны и магазины

Владельцы магазинов, ресторанов и кафе бегут с Садового кольца из-за ремонтных работ в рамках собянинской программы «Моя Улица». По прогнозам экспертов, к концу первого полугодия 2017 года из 129 тысяч кв метров торговых площадей опустеет уже 27 тысяч кв метров – то есть 20,3%.

По данным агентства элитной недвижимости Knight Frank, доля пустых площадей росла на Садовом кольце последние несколько лет, однако после начала программы «Моя улица» она увеличилась в два раза.

В 2014 году до начала ремонтных работ на Садовом кольце пустовало 7% площадей, к 2015 году их доля выросла до 10%, а через год – до 14,3%, , пишет РБК.

Только за последние три месяца, с марта 2017 года, количество закрытых магазинов выросло на 50%, отметила руководитель направления стрит ритейл компании «Магазин Магазинов» Марина Маркова.

По данным компании CBRE, на основных торговых коридорах столицы – Тверской улице и рядом с Бульварным кольцом также пустует уже около 5,5% площадей.

Арендаторы, объясняют свое бегство тем, что трафик в магазинах и ресторанах на Садовом кольце снизился после начала реконструкции.

«Наша сеть переживает последствия программы «Моя улица» уже второй год – прошлым летом в зоне ремонта оказались кафе-пекарни на Таганке, Новинском бульваре и Большой Садовой улице, а в 2017 году работы начались на Остоженке, Зубовском, Сретенке и Тверской», – сообщила бренд-директор сети «Хлеб насущный» Наталия Джариани.

В 2016 году арендаторы попытались пролоббировать в договорах аренды пункт, предусматривающий скидку до 40% от арендной платы в месяц или чистый процент от товарооборота в течение ремонтных работ или даже «арендные каникулы» на тот же период. Однако собственники не были готовы идти на такие компромиссы.

Стоит отметить, что ставки аренды на помещения на Садовом кольце около метро или рядом с крупными бизнес-центрами могут достигать 140-190 тысяч рублей за 1 кв метр в год. В среднем же цена находится на уровне 60 тысяч рублей за 1 кв метр в год.

Как считает директор департамента торговой недвижимости S.A. Ricci Ольга Яруллина, ситуация может выровняться к 2018-2019 году, когда программа будет закончена.

«Расширение пешеходной зоны вернет в этот район трафик и, соответственно, интерес ретейлеров к вакантным площадям», – уверена она.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

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