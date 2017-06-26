Реновация раздробит Москву: в городе появятся публичные и приватные территории

Московские градоначальники планируют в рамках программы реновации разграничить территории жилых кварталов города на публичные и приватные. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, соответствующее постановление планируется принять в третьем квартале 2017 года.

Хуснуллин пояснил, что в настоящий момент в правительстве города разрабатываются региональные нормы градостроительного проектирования, которые позволят обеспечить «более эффективное использование земельных ресурсов микрорайонов».

«В них впервые закреплено разграничение территорий жилых кварталов на публичные и приватные. Приведу простой пример. Улица, сквер, площадь – это публичные территории, там можно встретить случайных прохожих. А двор конкретного дома – это приватная территория для жителей этого дома и их соседей. Двор должен отличаться от улицы и своей планировкой, и благоустройством. Эта территория не может быть проходной», – цитирует вице-мэра официальный сайт правительства Москвы.

Чиновник также отметил, что в новых нормативах прописаны стандарты создания «упорядоченных проездов для автомобилей, организации паркингов в районах жилой застройки». «Все это нужно, чтобы избежать образования хаотичных парковок во дворах», – уверяет Хуснуллин.

«Никаких проходных дворов не останется. Мы предусмотрели удобные пешеходные проходы от жилых домов к метро и автобусным остановкам, чтобы жителям не пришлось прокладывать народные тропы через газоны. По нашим предварительным подсчетам, из-за перепланировки территорий и освобождения места после сноса пятиэтажек в районах Москвы вдвое увеличится количество мест для парковки», – добавил он.

Кроме этого, как отметил Хуснуллин, нормативы поспособствуют зонированию территории столицы.

«Выходя во двор, жители станут попадать в зону спокойствия и комфорта, с минимумом посторонних людей и машин. Входы в магазины на первых этажах, естественно расположат с улицы», – сказал он.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину в ближайшие несколько лет снести все «хрущевки», оставшиеся в столице. По предварительным данным, это около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек. Собянин, в свою очередь, отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

Несмотря на противоречивую реакцию общественности и многочисленные митинги против данной инициативы, Государственная дума РФ 14 июня приняла законопроект в третьем окончательном чтении.

Ведущие экологические организации обратились в Совет Федерации с требованием отклонить законопроект. Защитники природы заявили, что проект неизбежно приведёт к ухудшению здоровья миллионов жителей столицы и создаст угрозу национальной безопасности страны.

Предполагается, что Совет Федерации рассмотрит закон о реновации 28 июня.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

Россия отказалась от производства самолетов Ан-148. / 13 летних детских лагерей прекратили свою работу из-за нарушений. / Доллар упал до 59 рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»