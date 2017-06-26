Лимонов о скандале вокруг Серебренникова: «Искусству лень и жир противопоказаны»

Искусство нужно «гнать и преследовать – только тогда оно станет интересным», а «лень и жир ему противопоказаны, а нужна атмосфера трагедии». Так писатель Эдуард Лимонов в своем блоге прокомментировал скандал вокруг главы «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Лимонов ничуть не сочувствует режиссеру, а напротив считает, что застенки пошли бы ему на пользу как представителю творческой профессии. Писатель ссылается на свой опыт и отмечает, что едва ли не лучшие свои книги написал именно в тюрьме «Лефортово».

Искусство, подчеркивает Лимонов, «должно кипеть, а не по коктейлям московским расхаживать в модных штанах». В противном случае – если искусство не гнать, не преследовать – оно будет «не рыба ни мясо, а скучнота серая».

«В чьей жизни нету трагедии – тот пустое место, а не творец», – считает Лимонов.

Рассуждая о коррупции, писатель констатировал, что это явление широко распространено во многих странах Востока и Запада. Однако любит коррупция и «прилепиться» возле искусства, поскольку оно «продаёт товары, если и видимые, то плохо измеряемые».

При этом недовольство писателя вызывают представители мира искусства и зрители, вступившиеся за Серебренникова.

«Российские «творцы», – рассуждает Лимонов, – дружно выступающие за невиновность бухгалтеров и свиты Кирилла Серебренникова,– ну простые люди с сознанием обывателей, плюс ещё и демагоги, с удовольствием орущие: «Руки прочь от священного искусства, не колеблите наш треножник!»

Писатель отмечает, что «священность его неубедительна и второстепенна», а потому перевернуть треножник – «просто необходимо».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.06.17

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