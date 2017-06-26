Синоптики: В московский регион идет летняя погода, но с дождями и грозами

Синоптики обещают жителям московского региона долгожданную летнюю погоду, правда, с оговоркой – вновь ожидаются дожди и грозы. Однако уже в пятницу в столицу придет жара.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 26 июня, прогнозируется умеренный дождь, местами с грозой и градом, порывами до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура в столице составит 23 градуса, по области – 25.
Завтра днем местами снова небольшой дождь, порывы ветра сохранятся, а воздух прогреется до 20…22 градусов в мегаполисе и 17…22 – в регионе.
28 и 29 июня – без осадков. В среду днем температура воздуха существенно не изменится. А вот в четверг потеплеет до 23…25 – в столице и 22…27 – в области.
В пятницу, несмотря на кратковременный дождь, наступит настоящее лето. Синоптики обещают до 24-29 градусов.
Второй месяц лета начнется с хорошей погоды. Днем 1 июля ожидается до 20-25 тепла.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 26.06.17
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