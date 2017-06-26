Московский регион снова заливает: объявлено штормовое предупреждение

Москва и Московская область в ближайшие сутки снова окажутся во власти шторма. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, вплоть до ночи 27 июня в регионе ожидается ливень и град, а также шквалистое усиление ветра 18-23 метров в секунду.

Отмечается, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», новая неделя в Москве и Подмосковье будет дождливой, но теплой. Уже в четверг потеплеет до 23…25 – в столице и 22…27 – в области. В пятницу, синоптики обещают до 24-29 градусов. Днем 1 июля ожидается до 20-25 тепла.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

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