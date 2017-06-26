Понедельник, 26 июня 2017, 18:32 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Московский регион снова заливает: объявлено штормовое предупреждение

Московский регион снова заливает: объявлено штормовое предупреждение

Москва и Московская область в ближайшие сутки снова окажутся во власти шторма. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, вплоть до ночи 27 июня в регионе ожидается ливень и град, а также шквалистое усиление ветра 18-23 метров в секунду.

Отмечается, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», новая неделя в Москве и Подмосковье будет дождливой, но теплой. Уже в четверг потеплеет до 23…25 – в столице и 22…27 – в области. В пятницу, синоптики обещают до 24-29 градусов. Днем 1 июля ожидается до 20-25 тепла.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

Легендарный актер Владимир Этуш попал в реанимацию после травмы. / Путин готов к встрече с Трампом в любое удобное для него время. / Дуров ответил на заявления о причастности Telegram к подготовке терактов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Цены на нефть развернулись вниз

В Подмосковье на «стрелке» криминальных авторитетов задержаны 11 человек

Владимир Этуш получил ушиб

В мире /

Мадридский суд разрешил эксгумацию великого Сальвадора Дали

Стритрейсерша Мара Багдасарян снова задержана

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости