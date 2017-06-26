Медведев призвал не расслабляться: стабильности нет, последствия санкций могут обостриться

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что негативное влияние санкций в перспективе может усилиться. Такое мнение он высказал на совещании кабинета министров об основных параметрах федерального бюджета на 2018-2020 годы.

«Сохраняется действие негативных факторов, более того, целый ряд из них может даже усилиться, я имею в виду так называемые санкции. Действует ограничение по доступу на рынки капиталов. Всё это надо учитывать», – сказал премьер.

При этом Медведев отметил, что несмотря на относительно высокие цены на нефть в начале 2017 года, сырьевой рынок остается весьма нестабильным и ограничения по доступу на рынки капиталов негативно сказывается на экономике страны.

Напомним, на прошлой неделе страны Евросоюза решили продлить еще на полгода секторальные санкции в отношении России.

15 июня Сенат США одобрил введение нового пакета санкций против России за якобы вмешательство в выборы американского президента. Несмотря на то, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Палату представителей сделать санкции «гибкими», у администрации Дональда Трампа мало шансов обойти новые ограничения.

Если проект получит одобрение в Палате представителей Конгресса и будет подписан президентом США, под санкции попадает добыча полезных ископаемых, судоходство и железнодорожный сектор.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

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