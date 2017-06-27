В «новой» Москве появятся два новых вокзала: на Курском и Киевском направлениях

В «новой» Москве будут построены два железнодорожных вокзала – на Курском и на Киевском направлениях. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий российской столицы Владимир Жидкин.

«Мы построим два вокзала: один на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй – на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции. Кроме того, у вокзалов построим транспортно-пересадочные узлы», – сказал Жидкин в интервью m24.ru.

При этом, руководитель департамента отметил, что будет организованы подъездные дороги к вокзалам. «В Санино уже проходит дорога и эстакада через железные пути, в Старосырово сделаем то же самое», – заверил он.

Жидкин также сообщил, что о сроках реализации проекта говорить еще по рано – в настоящий момент идет подготовка концепции. «Бюджет на реализацию проекта еще не выделили. А строиться объекты будут в рамках программы ОАО «РЖД», – добавил он.

В связи с этим он отметил, что сейчас сложно «предсказать», какой пассажиропоток смогут принять новые вокзалы. «Проект рассчитан на оптимизацию потоков жителей, которые едут в центр города», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.06.17

В Москве совершена попытка убийства бизнесмена. / Пивовары предложили сократить время продажи крепкого алкоголя. / Нефть подорожала до $46 за баррель: аналитики прогнозируют новое падение. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»