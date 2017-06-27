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Обама развлекает туристов на Бали

Обама развлекает туристов на Бали

Экс-президент США Барак Обама гуляет по Бали. Фотографию «отставника» разместила в Facebook пользователь из России Evgenia Bas.

«Барак Обама на Бали в Убуде, только что! Но кому это теперь нужно», – прокомментировала девушка, добавив, что удачный снимок сделал ее друг.

В распоряжении редакции оказалось несколько свежих фото с отдыха бывшего американского президента. Обама – в темных очках и белой футболке прогуливается среди местных жителей и туристов.

Новый День: Обама развлекает туристов на Бали

Как сообщила РИА «Новый День» Евгения, Обама приехал сегодня вместе со своей семьей. «Только приехал со своей семьёй и охраняется местной полицией. В данный момент он находится на острове Бали, в курортном месте Убуд», – уточнила она.

Напомним, что Барак Обама был впервые избран президентом в ноябре 2008 года, переизбран на второй срок в 2012 году.

Бали, Ольга Ветрова

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