Зюганов об игре российской сборной: «Стыдно, стыдно, стыдно...»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал игру сборной России на футбольном Кубке конфедераций. Политик признался, что ему было стыдно за наших футболистов.

По словам Зюганова, он понимает, что ребята «старались», однако эмоции у него все равно берут вверх.

«Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза, и все мимо ворот...» – возмутился лидер коммунистов, передает РИА Новости со ссылкой на канал «Россия-24».

Лидер КПРФ напомнил о сути игры, мол, «футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть».

«А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться, – отметил он. – Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно...»

Как сообщал «Новый День», Россия проиграла Мексике решающую игру за выход в полуфинал Кубка конфедераций. Мексика могла себе позволить сыграть вничью, но нам нужна была только победа.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.06.17

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