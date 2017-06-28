Около здания Совфеда задержан Митрохин: после разговора с Матвиенко

Сегодня около здания Совета Федерации задержан лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин в ходе одиночного пикета против реновации Москвы после разговора со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Как сообщила пресс-служба «Яблока», Матвиенко пыталась доказать Митрохину, что законопроект о реновации юридически безупречен, поскольку прошел экспертизу в юридическом управлении Совфеда, и заявила, что 8000 московских пятиэтажек будут снесены исключительно в интересах жителей города. В ответ лидер московского «Яблока» заявил, что готов стать мэром Москвы, чтобы расселить прежде всего общежития.

В пресс-службе партии отмечают, что жест Матвиенко очевидно был рассчитан на представителей СМИ, собравшихся на акции в большом количестве. Позволив Митрохину и Матвиенко закончить обмен репликами, полиция сразу задержала лидера московского «Яблока».

Это уже четвертое задержание Митрохина на акциях против проекта массового сноса пригодных для жилья домов в Москве.

Сегодня Совет Федерации рассчитывает утвердить законопроект о реновации российской столицы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.17

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