ФАС воюет с дорогим аэропортовским общепитом: в «Шереметьево» на контакт не идут

Сети ресторанов и кафе, находящиеся на территории аэропорта «Шереметьево», не идут на контакт с антимонопольным ведомством, которое проводит проверки в столичных аэровокзалах на предмет монопольного завышения цен. Об этом сообщил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников.

«Что касается хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории аэропорта «Шереметьево», исследования в настоящий момент продолжаются, это вызвано определенными обстоятельствами по неисполнению, в том числе, требований антимонопольного органа со стороны данных субъектов. Уже вынесен ряд постановлений о наказаниях таких субъектов за непредставление информации для завершения нами нашей работы», – цитирует Стрельникова RNS.

При этом замглавы подмосковного управления ведомства уверен, что в ближайший месяц вопрос будет решен.

«Я думаю, что середина июля, крайний срок – конец июля, мы завершим уже оценку состояния конкуренции и, соответственно, дадим сообщение о результатах», – уточнил он.

Ранее, 23 июня, московское областное УФАС возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», сети кофеин «Шоколадница» и сети кафе «Му-Му» за «установление и поддержание монопольно высоких цен на продукты питания» в столичных аэропортах.

После обращений граждан была проведена правовая оценка состояния конкурентной среды в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». В результате было установлено, что «Бургер Кинг» «Шоколадница» и «Му-Му» доминируют на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию «Домодедово» и «Жуковский». В «Шереметьево» проверки продолжаются.

Москва, Мария Вяткина

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