В центре Москвы обнаружена могильная плита приближенной Петра I

В центре Москвы на Большой Лубянке во время земельных работ была обнаружена старинная надгробная плита 17 века, принадлежащей приближенной Петра I. Об этом сообщил официальный портал правительства Москвы.

Отмечается, что плита из белого известняка была обнаружена при прокладке водопроводных труб в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Размеры находки 68 на 68 см, толщина – 10 см.

Плита относится к типу закладных надгробий, которые устанавливали в стену храма над местом погребения или рядом с ним. Надпись на ней выполнена в обронной технике: рельефные буквы высечены из камня пятистрочной вязью. То есть они связаны в единый орнамент. Пространство между буквами покрыто синей краской.

По словам археологов, уникальность находки в том, что фронтальная часть плиты выкрашена синим цветом и краска хорошо сохранилась – практически полностью читается надпись, высеченная на надгробии.

«Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени – большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ», – пояснил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Надпись практически полностью удалось восстановить: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день».

Анна Ртищева – представительница знатного боярского рода. Была женой Петра Прозоровского, который был приближенным еще отца Петра I – Алексея Михайловича. После его смерти Прозоровский стал одним из опекунов Петра I. А с 1697 по 1698 год, во время поездки молодого Петра заграницу, он руководил страной вместе с боярами Львом Нарышкиным и Борисом Голицыным.

Позже князь управлял Оружейной палатой и Большой казной. Особой заслугой Прозоровского считается то, что он нашел деньги на закупку новой артиллерии во время Северной войны со Швецией.

Москва, Мария Вяткина

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