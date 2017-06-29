Ждем град: в московском регионе снова штормовое предупреждение

В Москве и Подмосковье вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, со второй половины дня 30 июня с сохранением на ночь 1 июля ожидается усиление юго-восточного ветра – местами с порывами до 15-20 метров в секунду, дождь, местами сильный, гроза и град.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах. Не исключено травмирование населения.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 30 июня, несмотря на ожидаемый дождь и град, днем в Москве и Подмосковье будет тепло – до 28-29 градусов.

Между тем, по данным синоптиков, в субботу, 1 июля, дожди продолжатся, снова прогремят грозы, а ветер местами будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Ночью ожидается до 19 градусов, днем – до 24-25.

В воскресенье, 2 июля, в московском регионе станет немного прохладнее и все так же с дождями. Минимальная температура 13-15 градусов в Москве, и до 16 – по области. Днем дождь пройдет повсеместно, местами прогремят грозы, максимальная температура составит 21-22 градусов.

В начале новой недели атмосферное давление будет расти, но местами прогнозируются кратковременные дожди. Ночью ожидается 10-15 градусов, днем 19-24.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.17

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