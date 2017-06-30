Денег нет: «Межтопэнергобанк» приостановил работу

Обслуживание по вкладам и кредитам в «Межтопэнергобанке» (Москва) в настоящий момент не проводится. Приостановлена работа с физлицами и юрлицами в целом по банковской сети. Такая информация поступила из одного из подразделений финорганизации в Новосибирске.

«Наличных денег в банке нет», – сообщил «Интерфаксу» сотрудник банка.

При этом лицензия пока не отозвана, однако «это может произойти».

Сообщается, что ограничения по операциям начались накануне. Уже «не осуществляются расчеты по корсчетам», «счета нельзя закрыть».

Приостановлена и работа операционного офиса в Новосибирске.

Напомним, что акционеры банка – физические лица, в основном из числа топ-менеджмента кредитной организации. Напрямую и через двух юрлиц 25% банка принадлежит его председателю правления Юрию Шутову.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.06.17

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