Потоп в Москве ожидается в ближайшие часы

МЧС подтвердило прогноз резкого ухудшения погодных условий в московском регионе. Как говорится в сообщении регионального главка ведомства, гроза и град с сильным порывистым ветром ожидается в ближайшие часы – ненастье может продлиться до 21:00 мск. Штормовое предупреждение распространятся, в том числе, на ночь 1 июля.

Согласно прогнозу синоптиков, может выпасть от 10 до 25 мм осадков или до трети месячной нормы осадков, которая в июне составляет 75 мм.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах. Не исключено травмирование населения.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 1 июля, дожди продолжатся, снова прогремят грозы, а ветер местами будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Ночью ожидается до 19 градусов, днем – до 24-25.

В воскресенье, 2 июля, в московском регионе станет немного прохладнее и все так же с дождями. Минимальная температура 13-15 градусов в Москве, и до 16 – по области. Днем дождь пройдет повсеместно, местами прогремят грозы, максимальная температура составит 21-22 градусов.

В начале новой недели атмосферное давление будет расти, но местами прогнозируются кратковременные дожди. Ночью ожидается 10-15 градусов, днем 19-24.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.06.17

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