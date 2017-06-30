МВД прогнозирует России миграционный кризис

МВД России выступило с предупреждением, что миграционные потоки беженцев с Ближнего Востока в будущем могут оказаться в России. Соответствующий документ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По данным ведомства, за последние годы существенно возросла угроза нежелательных внешних миграций. Европа уже переживает миграционный кризис, что негативно сказывает на социальной и экономической сферах жизни общества, а также несет в себе и риски, связанные с безопасностью.

Неконтролируемый миграционный поток из стран Ближнего Востока в Европу, возникший в 2014 – 2015 годах, не только провоцирует масштабные негативные социально-экономические последствия в государствах назначения, но также обеспечивает прибытие в страны Западной и Северной Европы участников террористических организаций под видом вынужденных иммигрантов, передает РИА «Новости».

При этом данный миграционный поток в перспективе способен затронуть Российскую Федерацию и близлежащие государства, отмечается в документе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.06.17

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