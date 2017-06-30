Москву заливает: на столицу обрушился сильный ливень с градом

Столичный регион накрыл сильный тропический ливень. Судя по публикациям в социальных сетях, на северо-западе Москвы выпал град размером с горошину.

В результате ненастья на многих автомобилях образовались небольшие вмятины. При этом, как отмечают многие пользователи, «ветхозаветный потоп», которым накануне синоптики напугали всю Москву, оказался гораздо слабее, чем опасались.

Напомним, сегодня МЧС РФ подтвердило прогноз резкого ухудшения погодных условий в московском регионе. Как говорится в сообщении регионального главка ведомства, гроза и град с сильным порывистым ветром ожидается в ближайшие часы – ненастье может продлиться до 21:00 мск. Штормовое предупреждение распространятся, в том числе, на ночь 1 июля. Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра, сильные дожди с порывистым ветом могут продлиться до 3:00 мск 1 июля.

Синоптики отмечают, в субботу, 1 июля, дожди продолжатся, снова прогремят грозы, а ветер местами будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Ночью ожидается до 19 градусов, днем – до 24-25.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.06.17

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