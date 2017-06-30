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российское информационное агентство 18+

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Ненастье в Москве: в аэропортах задержаны десятки рейсов

Ненастье в Москве: в аэропортах задержаны десятки рейсов

Сильный ливень с градом, который сегодня обрушился на московский регион, привел к задержкам десятков рейсов в столичных аэропортах. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», больше всего не повезло пассажирам «Шереметьево», где задержано 39 самолетов.

Немногим лучше ситуация в «Домодедово». Там задержано 22 рейса, и три отменено. При этом во «Внуково» задержан только один рейс.

Как сообщал «Новый День», сегодня днем столичный регион накрыл сильный тропический ливень. Судя по публикациям в социальных сетях, на северо-западе Москвы выпал град размером с горошину.

Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра, гроза и град с сильным порывистым ветром ожидается до 3:00 мск 1 июля.

Синоптики отмечают, в субботу, 1 июля, дожди продолжатся, снова прогремят грозы, а ветер местами будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Ночью ожидается до 19 градусов, днем – до 24-25.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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