В московском регионе снова штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено очередное штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как предупреждает ведомство, неблагоприятные погодные условия – гроза, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду – продержатся в Москве и Подмосковье в течение всего дня.

В результате возможно накопление воды на дорожном полотне, затруднение движения транспорта и ДТП, повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, а также удары молний.

Кроме этого, в Москве отмечается ухудшение видимости до 200 метров, местами туман.

По оценкам метеорологов, при месячной норме осадков в 94 миллиметра сегодня в столице может выпасть до 10 мм осадков, что составляет 10%, передает РИА «Новости».

Как уточняет центр погоды «Фобос» в последующие дни ожидается от 1 до 5 мм. Показания термометров на этой неделе окажутся на 5-6 градусов ниже, чем должно быть в июле.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в этом году в Москве жаркого лета уже не будет. «На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадёживающих прогнозов по поводу жары под 25...30°C. Лето будет скомканным, не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон. Если только смельчаки», – отметил синоптик.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.17

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