В Москве падают цены на жилье экономкласса

В Москве зафиксировано снижение цен на жилье на первичном рынке новостроек экономкласса на 21,3%. Согласно данным компании «Бест-Новострой», сегодня средняя стоимость квадратного метра достигла 113,4 тысячи рублей, тогда как год назад этот показатель был равен 144,2 тысячи.

«Согласно исследованию, в данном сегменте сейчас реализуется 22,5 тысячи квартир, из них 3 тысячи 222 квартиры – в новостройках экономкласса. Год назад доля такого предложения была в четыре раза меньше: в конце июня 2016 года на рынке экспонировалось всего 802 квартиры экономкласса», – цитирует говорится в сообщении компании.

По словам председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, снижение цен может быть спровоцировано выходом «нового объема предложения».

«Однако следует понимать, что это, по сути, средняя температура по больнице, потому что выход новых объемов по низким стартовым ценам нивелирует рост цены метра на объектах, вышедших ранее и теперь демонстрирующих ценовую динамику в связи с ростом строительной готовности. Соответственно, на снижение цен в проекте, который находится на стадии строительства выше начальной, рассчитывать не стоит», – отметила она.

При этом отмечается, что доля экономкласса в общем объеме предложения массового жилья составляет всего 14%. В массовом сегменте преобладает жилье комфорт-класса, где за прошедший год отмечается рост не только по выходу новых проектов, но и по средней цене.

Так, с конца июня 2016 года объем предложения в новостройках комфорт-класса увеличился на 250 тысяч квадратных метров, а стоимость одного квадрата выросла на 5% – до 149,8 тысячи рублей.

«Устойчивость комфорт-класса в Москве обусловлена, прежде всего, оптимальным сочетанием цена/качество и наличием достаточно большой покупательской аудитории с соответствующим уровнем доходов. К тому же, в последнее время девелоперы стали дополнять свои проекты опциями, более присущими дорогим классам жилья (высокие потолки, панорамные окна, разнообразие планировочных решений). На фоне приемлемых цен подобные «фишки» значительно повышают привлекательность таких проектов в глазах покупателя», – прокомментировала ситуацию Доброхотова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.17

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