Гидрометцентр: Вся неделя в Москве будет дождливой

Дождливая погода, установившаяся в московском регионе, продержится, как минимум, до конца недели. Однако затем придет еще одна климатическая напасть: согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается похолодание с температурой воздуха на 5 градусов ниже нормы.

Как отмечают синоптики, в ночь на вторник, 4 июля, осадки прекратятся, но днем снова пойдет кратковременный дождь. Ночью в Москве и Подмосковье прогнозируется до 14 градусов тепла, днем – до 23.

В ночь на среду, 5 июля, в отдельных районах вновь возможен дождь. Ночью прогнозируется до 13 градусов, днем – до 20.

В четверг, 6 июля, также ожидается дождливая погода. При этом ночная температура останется той же, а днем станет чуть прохладнее – до 18-19 градусов.

К концу недели дожди не прекратятся, а температура опустится еще ниже. 7-8 июля временами будет идти небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет до 12 градусов, днем ожидается – до 18.

Стоит отметить, что сегодня к 12 мск на Москву вылилась почти четверть месячной нормы осадков. По данным портала «Метеновости», за три часа в Центральном округе Москвы выпало 20-29 мм воды, Северо-восточном – 11-32 мм, Восточном 2-24 мм, Юго-восточном 13-14 мм, Юго-западном -17 мм, Западном – 14 мм, Северо-западном – 14-15 мм, а в Зеленограде 9-11 мм.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.17

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