И снова, здравствуйте: в московском регионе опять штормовое предупреждение

Сегодня на весь день и вечер в столичном регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, местами ожидается сильный дождь, гроза с порывистым ветром до 12-17 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах. Не исключено травмирование населения.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дождливая погода, установившаяся в московском регионе, продержится, как минимум, до конца недели. Однако затем придет еще одна климатическая напасть: ожидается похолодание с температурой воздуха на 5 градусов ниже нормы.

По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, который приводит «Интерфакс», за первые дни июля в регионе выпало уже 37 мм осадков, что составляет 40% июльской нормы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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