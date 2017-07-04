Половина улиц и культурных объектов в центре Москвы оказалась недоступна для инвалидов

В центре Москвы для самостоятельного передвижения инвалидов-колясочников оказались доступны только около 55% пешеходных зон. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного отделения Общероссийского народного фронта.

Эксперты ОНФ провели мониторинг в общей сложности более 300 пешеходных маршрутов Центрального административного округа столицы. Почти в половине случаев передвижение для маломобильных граждан рекомендовано с помощником или возможно только в присутствии сопровождающего.

Самым доступным для маломобильных групп граждан был признан Тверской район. Наибольшее число нарушений зафиксировано в Мещанском районе. Например, на Суворовской площади на пути к Центральному академическому театру Российской армии на узком тротуаре прямо посередине установлен светофор. Объехать его можно только по проезжей части. В Большом Сергиевском переулке посередине тротуара канализационный люк. В сквер на Рождественском бульваре на инвалидной коляске попасть без посторонней помощи нельзя – вход и выход возможен только по ступеням, отсутствуют пандусы.

Недоступными для самостоятельного посещения маломобильными гражданами оказалось большинство культурных объектов в центре города – многоступенчатые входы в зданиях старой постройки так же не оборудованы пандусами. Только 18% из 400 кафе и ресторанов на Новом и Старом Арбате, Сретенке, Маросейке и других центральных улицах по данным мониторинга оказались доступны для самостоятельного посещения.

Эксперты московского штаба ОНФ взяли на контроль устранение выявленных недочетов и планируют исследовать остальные районы и округа Москвы на предмет доступности для маломобильных групп населения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.17

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