Скандальная автогонщица Мара Багдасарян займется продажей колбасы

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян получила должность в компании по продаже мясных и колбасных изделий. Здесь девушка собирается работать с закупщиками, передает life.ru.
Сообщается, что трудовоспитание будет проходить в ООО «Нучар», владельцем которой является отец Мары – бизнесмен Эльмар Багдасарян. Зарплата девушки составит 50 тысяч рублей в месяц с удержанием в доход государства 15%.
Как сообщал «Новый День», в мае прошлого года за участие в гонках на Gelandewagen и нарушение правил дорожного движения Мара Багдасарян отбыла 10-дневный административный арест.
За неоплату штрафов и нарушение правил дорожного движения ей также были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы. 8 февраля она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского отдела судебных приставов и работнику «Жилищника» листок о нетрудоспособности, который оказался поддельным.
В результате скандальных разбирательств девушка была лишена пожизненно водительских прав.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 04.07.17
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