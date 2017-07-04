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Скандальная автогонщица Мара Багдасарян займется продажей колбасы

Скандальная автогонщица Мара Багдасарян займется продажей колбасы

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян получила должность в компании по продаже мясных и колбасных изделий. Здесь девушка собирается работать с закупщиками, передает .

Сообщается, что трудовоспитание будет проходить в ООО «Нучар», владельцем которой является отец Мары – бизнесмен Эльмар Багдасарян. Зарплата девушки составит 50 тысяч рублей в месяц с удержанием в доход государства 15%.

Как сообщал «Новый День», в мае прошлого года за участие в гонках на Gelandewagen и нарушение правил дорожного движения Мара Багдасарян отбыла 10-дневный административный арест.

За неоплату штрафов и нарушение правил дорожного движения ей также были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы. 8 февраля она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского отдела судебных приставов и работнику «Жилищника» листок о нетрудоспособности, который оказался поддельным.

В результате скандальных разбирательств девушка была лишена пожизненно водительских прав.

Москва, Ольга Ветрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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