Масляный фальсификат: подмосковный «Озерецкий молочный комбинат» оштрафован на 700 тысяч рублей

В Подмосковье ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» оштрафован на 700 тысяч за производство фальсифицированного сливочного масла. Об этом сообщила пресс-служба правления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ходе внеплановой проверки были отобраны пробы сливочного несоленого масла «Экомилк» 82,5% и «Деревенское подворье» 62%, произведенных «Озерецким молочным комбинатом». Выяснилось, что данная продукция не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», в части содержания жиров немолочного происхождения.

«Фальсифицированная продукция представляет угрозу для здоровья потребителя, в особенности в отношении наиболее уязвимых групп населения (дети, беременные женщины, люди старшего возраста), так как содержит нежелательные и подлежащие жесткому гигиеническому нормированию трансизомеры», – подчеркнули в управлении.

По решению Арбитражного суда Московской области комбинат привлечен к административной ответственности и обязан выплатить штраф в 700 тысяч рублей. Отмечается, что ранее молочный комбинат уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Известно, что фальсифицированная продукция продавалась в одном из московских торговый центров Metro Cash and Carry и красногорском магазине ООО «Апельсин» в ТЦ «Премьер».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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