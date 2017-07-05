Госдума разрешила взыскивать ущерб с военных только на основании приговора

Сегодня Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, уточняющий порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ размещен на сайте парламента. Законопроектом предлагается привлекать военнослужащего к полной материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный в результате его преступных действий, только на основании вступившего в законную силу приговора суда.

Документ был разработан в целях исполнения решения КС по делу экс-командира войсковой части 52361, полковника Дмитрия Батарагина, который обжаловал абз. 3 ст. 5, а также п. 5 ст. 8 закона «О материальной ответственности военнослужащих». Полковник и его подчиненный, старший лейтенант Константин Ходулин, подозревались в халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Во время следствия выяснилось, что из-за их действий Минобороны недосчиталось 2,4 млн руб. Но дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Однако потом Тверской гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск министерства, взыскав с полковника и лейтенанта в общей сложности 1,3 млн руб. КС счел эти нормы противоречащими Конституции в той мере, в какой они санкционируют привлечение к полной материальной ответственности военнослужащего, чье уголовное дело прекратили за истечением сроков давности. Таким образом теперь взыскать с военнослужащего компенсацию материального ущерба возможно только согласно приговору суда.

Москва, Екатеринбург, Максим Бородин

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