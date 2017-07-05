Депутат Госдумы: пора запретить покупать иностранных футболистов за госсредства

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин призвал законодательно запретить российским госкомпаниям, спонсирующим футбольные клубы, выделять средства на покупку иностранных игроков. Парламентарий сообщил, что этот вопрос будет поднят на «правительственном часе».

«Речь идёт фактически о государственных деньгах, – прокомментировал Афонин на своей странице в Facebook. – На покупку «легионеров» тратятся сотни миллионов долларов. В 2016 году рынок трансферов в российском футболе, в сравнении с предыдущим годом, вырос в 4 раза. Что, кому-то в кризис деньги девать некуда?»

По его мнению, будет лучше, если госкорпорации потратят эти суммы на детский и юношеский спорт.

«А если хотите покупать иностранцев, привлекайте только частные средства», – подчеркнул он.

Афинин также обратил внимание на коммерциализацию спорта и назвал неудачу сборной России по футболу системной, пояснив, что это не проблема игроков и тренеров, а «проблема системы подготовки спортсменов».

«Несмотря на строительство крупных объектов, они все менее доступны для населения. Во многом сегодня развитие детского спорта зависит от толщины кошелька родителей», – констатировал Афонин.

По словам парламентария, в России становится «все меньше бесплатных спортивных секций», при этом зарплаты детских тренеров низкие.

«Во многом детский спорт сегодня держится на советских тренерах-энтузиастах, которых становится все меньше и меньше», – сказал Афонин.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.07.17

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