Ткачев заверил: через 5-7 лет Россия полностью перейдет на отечественные продукты

Россия полностью перейдет на отечественные продукты питания в течение следующих 5-7 лет. Об этом на открытии Всероссийского дня поля-2017 в Казани заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. По его словам, в последние годы российский агропромышленный комплекс получил серьезный толчок к развитию.

«Мы прирастаем в объемах производства, мы прирастаем в качестве и, конечно, возвращаемся на свою российскую землю, образно выражаясь, тем самым вытесняя с полки торговой, прежде всего, на разных уровнях импортную продукцию. За последние три года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян», – цитирует Ткачева «Интерфакс».

По словам министра, сельскохозяйственники сегодня выполняют «историческую миссию».

«Ни Советский Союз, ни Россия не были так близки к ее реализации – через 5 лет, по отдельным видам продукции, может быть, через 7 лет, мы сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства. То есть полностью закрыть дефицит и более того, выходить на другие рынки, заниматься активно экспортом и, естественно, на этом зарабатывать», – подчеркнул министр.

В этой связи он отметил, что государство активно содействует отрасли. Аграриям оказывается серьезная поддержка со стороны федерального и региональных бюджетов.

Казань, Мария Вяткина

Казань. Другие новости 05.07.17

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