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Подождите до сентября: Собянин определил срок завершения реконструкции улиц

Подождите до сентября: Собянин определил срок завершения реконструкции улиц

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что число пробок в столице сократится в ближайшие пару месяцев. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Конечно, в настоящее время ситуация сложная на дорогах Москвы из-за реконструкции улиц, но я думаю, что она восстановится в ближайшие месяц-полтора», – цитирует Собянина РИА «Новости».

Напомним, в 2015 году в Москве началась масштабная программа по благоустройству города. За год было благоустроено 47 улиц, в 2016 году – 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.

Собянин ранее сообщал, столичные власти планируют закончить основные работы по программе «Моя улица» в июле-августе. По его словам, речь идет об Арбате, Тверской, Кремлевском кольце, набережных, Китай-городе, Новой и Старой площадях, Садовом кольце. Мэр отметил, что дальше город будет заниматься только локальными работами, будут серьезно влиять на дорожно-транспортную обстановку Москвы.

Москва, Мария Вяткина

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© 2017, РИА «Новый День»

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