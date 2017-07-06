Лимонов: «К нацболам зачастили эфэсбэшники и эшники»

К лимоновцам «зачастили» сотрудники ФСБ и Центра «Э»: активистов «ждут у мест проживания, запугивают, склоняют к доносительству». Об этом в своем блоге сообщил лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов.

По его словам, оппозиционеров «соблазняют работой» на спецслужбы.

«Одному нашему парню пообещали оплачивать квартиру. Довольно много знают о деятельности партии», – отметил Лимонов.

Писатель предположилт, что подобные действия могут быть связаны с началом кампании его незарегистрированной партии «по отмене итогов приватизации» под лозунгом «Отнять и поделить».

При этом Лимонов напомнил, что «сам ВВП в интервью Оливеру Стоуну (четвёртый фильм, ближе к концу) сказал, что основной «вопрос» нашего времени в России «заключается в большой разнице в доходах между богатыми и бедными».

«Ну? И почему на нас продолжают наезжать? Мы ведь о том же говорим», – недоумевает лидер «другороссов».

В этой ситуации, как считает Лимонов, кампания против другороссов не заявлена сверху. По его мнению, спецслужбы продолжают работать по старым инструкциям, поскольку «из чёрного списка «подрывных организаций» никто нацболов не извлекал».

«Так что спокойно. Политика в России не запрещена, запрещены насильственные действия», – резюмирует писатель.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.07.17

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