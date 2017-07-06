Полиция блокировала московский штаб Навального

В Москве полиция блокировала работу штаба скандального политика Алексея Навального на Садовнической набережной. В настоящий момент в помещении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся следственные действия. Сотрудник организации Николай Ляскин сообщил о «захвате здания».

По его словам, сотрудников ФБК внутрь не пускают.

«‪В Московском штабе захват здания. Опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть. Человек, который дежурил ночью не отвечает, но гудки проходят», – пишет Ляскин на своей странице в Facebook.

По словам Ляскина, вокруг штаба находится около 10 оперативников. Он предположил, что визит полиции – реакция на агитационный субботник.

«Агитационный субботник так напугал власть, что в этот раз штаб заполонили силовики, – отмечает Ляскин уже в твиттере. – За 4 часа, полиция установила решётки на окнах, взяли в заложника дежурного. А для захватчиков даже свет включили».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.07.17

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