Эхо «прямой линии» Путина: открытая перевалка угля может оказаться вне закона

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным продолжает давать свои плоды. После жалобы мальчика из Находки на угольную пыль, депутаты Государственной думы предложили запретить открытую перевалку угля в населенных пунктах, что ставит под вопрос существование отрасли.

Соответствующие поправки к законодательству были предложены к рассмотрению комитета по экологии и охране окружающей среды, пишет «Коммерсантъ».

Документ предполагает, что уже с 1 ноября на морских терминалах в границах населенных пунктов хранение, обработка и перевалка угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа будет запрещена.

Депутаты объясняют необходимость закона соображениями экологии и охраны здоровья граждан. Заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов отметил, что запрет на открытую перевалку не означает, что возможна будет только закрытая перевалка.

«В законопроекте не идет речь о том, чтобы дробление угля или перевалка осуществлялись только в закрытых помещениях: главная цель – запретить обращение с углем в портах открытым способом», – пояснил он и добавил, что имеющиеся механизмы по обращению с углем с участниками отрасли, в том числе переходный период вступления закона в силу, будут проработаны.

Однако во время экспертного обсуждения законопроекта многие депутаты выразили опасения, что изменения они могут повлечь расходы бюджета, и подчеркнули проект «нуждается в существенной юридическо-технической доработке».

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов назвал законопроект «вредным и не дающим результата». По его мнению, с пылью нужно бороться современными инновационными методами: использовать защитные подпорки, экраны и орошающие пушки.

«Сегодня перевалкой угля занимаются 23 порта, которые будут закрыты в случае принятия закона, это 60 млн тонн угля. Чтобы отменить открытую перевалку, нужно около пяти лет и не менее 150 млрд рублей на новые терминалы. Где взять эти деньги?» – сомневается он.

Исламов также добавил, что от радикальных запретов могут пострадать стивидорный бизнес, железная дорога, угольщики, будут потеряны десятки тысяч рабочих мест, миллиарды рублей налогов и ключевые рынки в странах АТР и Европы.

При этом депутат обратил внимание на то, что закрытые склады могут быть опасны, так как уголь склонен к самовозгоранию.

«Коммерсантъ» уточняет, при переходе на закрытый тип перевалка подорожает на 70-80%, что снизит конкурентоспособность российского угля. «Предлагаемые поправки – популистские. Полностью закрытых угольных терминалов в РФ нет, есть частично закрытые, но и там ведут открытые технологические операции с углем. Последствия будут плачевны: уголь – основной груз для портов Дальнего Востока, и РФ потеряет значительную долю рынка АТР», – цитирует издание слова своего источника в угольной компании.

Напомним, жители дальневосточных городов неоднократно привлекали внимание общественность к проблеме угольной пыли и выступали против загрязнения атмосферы. Митинги проходили в Ванино, Находке, Советской Гавани. С 2016 года Росприроднадзор получил более 80 жалоб граждан и общественных организаций на угольную пыль.

Новый виток история получила после 15 июня, когда на «прямой линии» школьник Андрей Боль из Находки по жаловался на открытую перегрузку угля. «Меня очень волнует проблема с угольной пылью, то есть перегружают уголь открытым способом. Как нам теперь жить?» – спросил мальчик.

Президент пообещал разобраться, а прокуратура и Росприроднадзор начали проверку терминалов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.17

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