Роскомнадзор заблокировал «Спутник и Погром» и другие националистические сайты

Роскомнадзор заблокировал ряд крупных информационных интернет-ресурсов националистического и экстремистского толка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил руководитель ведомства Александр Жаров.

«Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет заблокированы ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка», – сказал он.

Жаров подчеркнул, что государство ведет системную и последовательную работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Одно из важнейших направлений – «контроль и пресечение распространения экстремистской, террористической и националистической информации в сети Интернет».

Он также добавил, что соблюдение законодательства необходимо для обеспечения информационной безопасности и обязательно для всех интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать ряд интернет-ресурсов.

«Выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе: «Спутник и Погром», «Русский Сектор», «Правый взгляд» и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций «Правый Сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра» и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», – говорится в сообщении.

Между тем, владельцы ресурса «Спутник и Погром» спокойно отнеслись к блокировке и в твиттере сообщили о переезде на новый адрес. Хотя, по всей видимости, он тоже скоро будет закрыт.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.07.17

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