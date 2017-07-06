Путин освободил от должности восемь генералов

Президент РФ Владимир Путин провел очередные кадровые изменения, освободив от должности восемь генералов из различных структур – МВД, МЧС и ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, своих постов лишились первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев, начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов, министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов, первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант юстиции Юрий Шинин.

Кроме того, освобождены от должности начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов и замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области – начальник главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Шепель.

Уволены также прокурор Бурятии Валерий Петров и первый замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов.

Отметим, что этим же указом Путин провел ряд назначений. Статс-секретарем – заместителем главы МЧС утвержден Олег Баженов, замдиректора департамента гражданской защиты ведомства – Владислав Гадеев, первым замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях – Игорь Кутровский, начальником ГУ МЧС по Брянской области – Вадим Уваркин.

Прокурором Тывы назначен Александр Боровков, Новгородской области – Андрей Гуришев, Костромской области – Владимир Тюльков. Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру возглавил Сергей Забатурин.

Проведены назначения и в других ведомствах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.17

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